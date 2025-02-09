Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Свердловской области"

Автомобилист сбил пешеходов в Екатеринбурге, в результате один из них скончался. О происшествии сообщается в группе региональной Госавтоинспекции в соцсети "ВКонтакте".

"Водитель Volkswagen Polo <...> двигался по Объездной дороге в направлении улицы Светлореченская с небезопасной скоростью. При совершении маневра он допустил касание с автомобилями Lexus и Toyota, после чего выехал на правую полосу дороги, где столкнулся со стоящим Nissan March и совершил наезд на четверых пешеходов", – уточняется в публикации.

В результате скончался мужчина 1985 года рождения, еще трое пострадавших, в том числе женщина с ребенком, доставлены в больницу.

Ранее водитель "Газели" насмерть сбил двух пешеходов на 52-м километре Старосимферопольского шоссе. Он наехал на мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. В результате оба скончались на месте.

