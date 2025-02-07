В Подмосковье автомобиль наехал на девочку на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Московской области

В Московской области автомобиль наехал на девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел в городе Белоозерском, сообщается на сайте ГУ МВД по Подмосковью.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Suzuki совершил наезд на несовершеннолетнюю 2007 года рождения. В результате происшествия девочка доставлена в больницу. В настоящее время пострадавшая отпущена домой.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение, говорится в сообщении.

Ранее водитель "Газели" насмерть сбил двух пешеходов на 52-м километре Старосимферопольского шоссе. Он наехал на мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. В результате оба скончались на месте.

Между тем суд арестовал 29-летнего водителя автомобиля Tank 500, сбившего трех пешеходов в ТиНАО. Мужчина выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил трех человек. В результате две женщины скончались на месте, а третья была госпитализирована в тяжелом состоянии.