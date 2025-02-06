06 февраля, 11:05Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на 64-м километре МКАД
Фото: 123RF/bilanol
Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне 64-го километра МКАД в районе съезда № 65. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
По данным ведомства, на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.
В департаменте предупредили, что движение в районе аварии затруднено на 4 километра. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.
Ранее в подмосковном Подольске произошло массовое ДТП. Изначально на улице Кирова столкнулись две машины. Затем одна из них повредила еще шесть транспортных средств, которые были припаркованы недалеко. Информация о пострадавших в аварии не поступала.
Две аварии с такси произошли в Одинцове и на юго-востоке Москвы