Несколько автомобилей столкнулись на 64-м километре МКАД

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Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне 64-го километра МКАД в районе съезда № 65. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе аварии затруднено на 4 километра. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в подмосковном Подольске произошло массовое ДТП. Изначально на улице Кирова столкнулись две машины. Затем одна из них повредила еще шесть транспортных средств, которые были припаркованы недалеко. Информация о пострадавших в аварии не поступала.

