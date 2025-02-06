06 февраля, 20:57Происшествия
Суд арестовал водителя Tank, сбившего пешеходов в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд заключил под стражу 29-летнего водителя автомобиля Tank 500, сбившего трех пешеходов в ТиНАО. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
ДТП произошло на улице Героя России Чернышева. Мужчина признал вину, в настоящее время ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц.
Установлено, что мужчина выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил трех человек. В результате две женщины скончались на месте, а третья была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По словам обвиняемого, он не заметил пешеходов, так как его ослепило солнце.
О дорожной аварии стало известно вечером 4 февраля. Тогда сообщалось, что в результате случившегося пострадал ребенок. Позже в Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшей оказалась 22-летняя девушка.
Против водителя, устроившего ДТП, было возбуждено уголовное дело.
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