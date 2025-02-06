Суд арестовал водителя Tank, сбившего пешеходов в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд заключил под стражу 29-летнего водителя автомобиля Tank 500, сбившего трех пешеходов в ТиНАО. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

ДТП произошло на улице Героя России Чернышева. Мужчина признал вину, в настоящее время ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц.

Установлено, что мужчина выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил трех человек. В результате две женщины скончались на месте, а третья была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По словам обвиняемого, он не заметил пешеходов, так как его ослепило солнце.

О дорожной аварии стало известно вечером 4 февраля. Тогда сообщалось, что в результате случившегося пострадал ребенок. Позже в Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшей оказалась 22-летняя девушка.

Против водителя, устроившего ДТП, было возбуждено уголовное дело.