Поезд Москва – Брест столкнулся с микроавтобусом в Минской области

Фото: телеграм-канал БЧ. Official

Пассажирский поезд, который ехал из Москвы в Брест, столкнулся с микроавтобусом в Дзержинском районе Минской области. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Инцидент произошел 6 февраля примерно в 09:52 на железнодорожном переезде Койданово – Негорелое. В БЖД заявили, что для предотвращения столкновения машинист применил экстренное торможение, однако аварии не удалось избежать. При этом, как сказано в сообщении, световой и звуковой сигнал работал исправно.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако из-за ДТП поезд № 27 Москва – Брест задерживается на 40 минут. Сейчас специалисты устраняют последствия ЧП и выясняют причины столкновения.

В БЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, а пассажиров – с пониманием отнестись к инциденту.

Ранее два состава грузовых поездов столкнулись в Забайкальском крае. Авария произошла 22 декабря прошлого года в районе перегона Бушулей – Жирекен. У одного поезда сошло с рельсов 35 вагонов, у другого – 7 вагонов, груженых углем.

При столкновении никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. Прокуроры организовали проверку о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

