В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде

В подмосковном Наро-Фоминске в районе станции "Латышская" автобус столкнулся с локомотивом на нерегулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, при пересечении железнодорожных путей совершил столкновение с локомотивом. В результате ДТП пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что авария произошла около 18:30 по московскому времени. На данный момент сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее два состава грузовых поездов столкнулись в Забайкальском крае. Инцидент произошел 22 декабря прошлого года в районе перегона Бушулей – Жирекен. У одного поезда сошло с рельсов 35 вагонов, у другого – 7 вагонов, груженых углем.

При столкновении никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. Прокуроры организовали проверку о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

