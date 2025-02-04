Два человека погибли в результате наезда автомобиля в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Внедорожник сбил троих пешеходов в ТиНАО, двое из них погибли. ДТП произошло на улице Героя России Чернышова в районе дома 11, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительной информации, в аварии оказался замешан автомобиль "Танк-500". В результате случившегося пострадал ребенок. Он получил ранения различной степени тяжести. Как выяснило Агентство "Москва", его уже доставили в больницу с помощью санитарного вертолета.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее человек погиб в результате аварии, произошедшей на внешней стороне 36-го километра МКАД перед съездом № 35А. Изначально там произошло ДТП с участием двух машин. Во время оформления документов в одну из них врезался фургон.

