Восемь человек пострадали в ДТП с автобусами в Иваново

Фото: телеграм-канал "МЧС Ивановской области"

Восемь человек, в том числе 5 несовершеннолетних, получили травмы в результате ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Иваново. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация об аварии на Лежневской улице поступила в 19:35 по московскому времени. По данным ведомства, сейчас пострадавших осматривают на месте ДТП врачи скорой помощи. Угрозы для их жизни не выявлено.

Ранее авария произошла на 413-м километре федеральной трассы Р-215 около села Львовского в Дагестане. Там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате произошедшего погибли 4 человека.

