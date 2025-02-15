15 февраля, 12:54Происшествия
Семь человек пострадали в массовом ДТП в Калининграде
Фото: 123RF/savmaster
В Калининграде на Приморском кольце семь человек пострадали в результате массовой аварии с участием автомобилей и автобуса, передает пресс-служба регионального УМВД.
"В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, среди них один несовершеннолетний. Все они находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась", – говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины массового ДТП.
Ранее маршрутка врезалась в мачту освещения на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе. Два человека получили травмы, рассказали в экстренных службах. Пострадавших доставили в Ногинскую центральную районную больницу.
ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 49-го километре МКАД