Семь человек пострадали в массовом ДТП в Калининграде

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В Калининграде на Приморском кольце семь человек пострадали в результате массовой аварии с участием автомобилей и автобуса, передает пресс-служба регионального УМВД.

"В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, среди них один несовершеннолетний. Все они находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины массового ДТП.

Ранее маршрутка врезалась в мачту освещения на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе. Два человека получили травмы, рассказали в экстренных службах. Пострадавших доставили в Ногинскую центральную районную больницу.