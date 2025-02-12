Маршрутка врезалась в столб в подмосковной Балашихе

Фото: телеграм-канал "Балашиха Life"

Маршрутное такси врезалось в мачту освещения на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе. В результате пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На 20-м километре шоссе Энтузиастов <...> в направлении Москвы произошел наезд маршрутного такси на препятствие", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул собеседник издания, пострадавшие были госпитализированы в Ногинскую центральную районную больницу.

Ранее на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП с четырьмя машинами. По предварительным данным, водитель автомобиля наехал на препятствие, а затем столкнулся с еще тремя транспортными средствами. В результате пострадал один из автомобилистов, его госпитализировали.

Между тем один человек погиб в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Ленинградской области. Предварительно установлено, что пострадали 15 человек.

