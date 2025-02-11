Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием двух автомобилей произошло на шоссе Энтузиастов возле дома 31, строения 39, сообщает столичный Дептранс.

Ведомство попросило водителей выбирать пути объезда, так как движение по направлению в центр затруднено на 1 километр.

В Дептрансе подчеркнули, что на место аварии прибыли городские оперативные службы. Они устанавливают причины ДТП и информацию о пострадавших.

Ранее авария произошла на Южнобутовской улице в Москве. Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автобусу. В результате ДТП пострадали пять человек.