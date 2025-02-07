Уголовное дело возбуждено в Белгороде после ДТП со скорой помощью

Видео: vk.com/Белгород – это интересно

В Белгороде возбудили уголовное дело после аварии с машиной скорой помощи, в которой погибли два врача и пострадали еще четыре человека, сообщает региональная прокуратура в телеграм-канале

Как указало ведомство, дело заведено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Его расследование и установление обстоятельств происшествия контролирует городская прокуратура.

Инцидент произошел 7 февраля примерно в 01:50. По данным регионального УМВД, автомобиль BMW Х7, которым управлял 31-летний водитель, превысил скорость, проехал перекресток на пересечении улицы Попова и проспекта Славы, когда на светофоре был запрещающий сигнал.

В результате он столкнулся с машиной скорой помощи, из-за чего погибли два фельдшера. В медицинские учреждения с разными ранениями поступили водители обоих транспортных средств и два пассажира BMW.

В свою очередь, главный врач станции скорой медицинской помощи региона Алексей Жиров уточнил в социальных сетях, что в ДТП погибли медики Ольга Любимова и Марина Паровышник.

"Мы потеряли истинных друзей, единомышленников и соратников. Лишились матерей дочь Ольги Сергеевны и два сына Марины Александровны", – добавил Жиров.

Между тем в Московской области автомобиль наехал на девочку 2007 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел в городе Белоозерском. В результате происшествия девочка доставлена в больницу. В настоящее время ее уже отпустили домой.

