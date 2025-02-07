Момент ДТП с актером Денисом Матросовым попал на видео

Видео телеграм-канал SHOT

В Сети появилось видео с моментом столкновения автомобиля актера Дениса Матросова и машины сотрудников ДПС. Кадры опубликованы в телеграм-канале SHOT

На видео запечатлено, как машина правоохранителей с включенными маячками едет по участку дороги, преследуя нарушителя. Во время обгона автомобиля, который стоял на светофоре, в транспортное средство сотрудников ДПС врезается выехавший в сторону перекрестка автомобиль Матросова. От столкновения обе машины разлетелись в разные стороны.

Авария произошла на Череповецкой улице 7 февраля примерно в 10:45 по московскому времени. В результате пострадали двое полицейских.

По данным СМИ, Матросов возвращался домой после того, как отвез сына в школу. В момент, когда он проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, в его Porsche врезался служебный автомобиль ДПС.

Представители актера рассказали СМИ, что у Матросова повреждена нога. Сам артист сообщил, что находится в шоковом состоянии. Он также заявил, что переживает за тех людей, которые ехали во второй машине.

В свою очередь, в медицинских службах отметили, что состояние одного из полицейских оценивается как тяжелое.

