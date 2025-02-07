Двое полицейских пострадали в результате ДТП в Москве

Двое правоохранителей пострадали в ДТП в Москве, которое произошло с участием полицейской машины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Авария, по предварительным данным, случилась примерно в 10:45 по московскому времени на Череповецкой улице. Там столкнулись две машины. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Во второй машине находился актер Денис Матросов, утверждает телеканал "360" в своем телеграм-канале со ссылкой на источник. Артист направлялся домой после того, как отвез сына в школу.

В момент, когда он проезжал перекресток на зеленый свет, в его Porsche врезался служебный автомобиль ДПС. В результате у Матросова повреждена нога.

Ранее в Индии россиянка в нетрезвом виде устроила аварию на правительственном автомобиле. ДТП произошло в городе Райпур. Как утверждают журналисты, легковой автомобиль Tata Indigo с правительственными индийскими номерами на большой скорости ехал по выделенной полосе для VIP-персон.

В результате машина врезалась в мопед Honda Activa, на котором были трое молодых людей. После столкновения мужчин вместе с транспортным средством отбросило в сторону на несколько метров. Все трое пострадали и были доставлены в больницу.