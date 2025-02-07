SHOT: сидящая на коленях адвоката в авто россиянка устроила ДТП в Индии

Видео: телеграм-канал SHOT

Россиянка в нетрезвом виде устроила аварию на правительственном автомобиле в Индии, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, ДТП произошло в Райпуре. Легковой автомобиль Tata Indigo с правительственными индийскими номерами на большой скорости ехал по выделенной полосе для VIP-персон.

В результате машина врезалась в мопед Honda Activa, на котором были трое молодых людей. После столкновения мужчин вместе с транспортным средством отбросило в сторону на несколько метров. Все трое пострадали и были доставлены в больницу.

Свидетели происшествия рассказали, что в момент аварии за рулем сидел местный правительственный адвокат, а у него на коленях – россиянка. Когда на место ДТП приехала полиция, девушка начала конфликт.

В результате ЧП местного адвоката и гражданку России задержали до выяснения всех обстоятельств. В свою очередь, местные СМИ заявили, что девушка по имени Нодира родом из Ташкента, но имеет российское гражданство. В Индию она приехала по туристической визе.

В начале января на трассе по пути в Паттайю в аварию попал автобус с российскими туристами. Водитель не справился с управлением перед пунктом оплаты на въезде на платный участок дороги и влетел в ограждение. Всего автобус перевозил 37 пассажиров, из которых 27 пострадавших россиян были госпитализированы.

