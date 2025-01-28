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28 января, 15:49

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Посольство РФ на Шри-Ланке: почти все пострадавшие в ДТП россияне покинули остров

Посольство РФ на Шри-Ланке рассказало о судьбе пострадавших в ДТП туристов из РФ

Фото: 123RF/picsperfect

Большинство пострадавших в ДТП на Шри-Ланке российских туристов были выписаны из больниц и покинули остров. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-службы посольства РФ на Шри-Ланке Герман Федоров.

Он добавил, что на данный момент на острове остались еще двое россиян, которые вылетят 30 января рейсом из Хамбантоты в Сочи.

Федоров поблагодарил авиакомпанию Red Wings за помощь в перевозке российских туристов на родину.

Авария на Шри-Ланке с участием автобуса с российскими туристами произошла 17 января. Машина столкнулась с грузовиком, перевозившим цемент, на Южном скоростном шоссе. Водитель автобуса погиб, 19 российских туристов пострадали и были доставлены в больницу.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что возможной причиной ДТП стал водитель, который, вероятно, уснул за рулем.

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