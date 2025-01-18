Семь российских туристов остаются в больнице после ДТП на Шри-Ланке

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Семь из двенадцати россиян остаются в больнице в городе Галле на Шри-Ланке после аварии с микроавтобусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в республике.

При этом из медучреждения уже выписали пятерых пострадавших. Оставшиеся семь человек получают все необходимую помощь врачей в полном объеме, подчеркнули представители посольства.

При участии федерального центра медицины катастроф НМХЦ имени Н.И. Пирогова, ведомство принимает участие в координации оказания помощи остающимся в больнице россиянам.

"В настоящее время проводятся телемедицинские консультации пациентов. Уточнены диагнозы, скорректирована дальнейшая тактика лечения, согласуются сроки возможной эвакуации", – отметили в дипмиссии.

По данным дипломатов, в ДТП пострадали уроженцы Ставрополья и Краснодарского края. Они приехали на Шри-Ланку, воспользовавшись чартерным рейсом из Сочи.

О ДТП стало известно утром 17 января. Автобус, везущий туристов на экскурсию, столкнулся с грузовиком, перевозившим цемент, на Южном скоростном шоссе острова.

В результате ДТП травмы получили 19 россиян из 30 находившихся в машине, также погиб водитель автобуса. Однако госпитализация потребовалась 12 туристам. Их доставили в хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital. Двое из них находились в тяжелом состоянии.