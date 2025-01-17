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Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Шри-Ланке, сообщил глава пресс-службы посольства РФ Герман Федоров в беседе с РИА Новости.

Все пострадавшие направлялись на экскурсию, организованную местным туроператором, пояснил он. В связи с произошедшим в субботу, 18 января, по поручению посла заведующий консульским отделом российского загранучреждения выедет в больницу в Тангалле, где находятся граждане РФ.

Автобус с российскими туристами попал в аварию на Южном скоростном шоссе острова утром 17 января. Машина столкнулась с грузовиком, перевозившим цемент.

Травмы в результате ДТП получили 19 граждан РФ из 30 находящихся в транспорте. Кроме того, погиб водитель автобуса. Госпитализация потребовалась 12 туристам. Их доставили в хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital.