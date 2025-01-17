Adaderana: в Шри-Ланке 19 туристов из РФ пострадали в ДТП

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Около 19 российских туристов получили ранения в ДТП с автобусом на Шри-Ланке, передает местный информационный портал Adaderana.

Машина столкнулась с грузовиком, перевозившим цемент, на Южном скоростном шоссе, уточнили в СМИ. В результате погиб водитель автобуса, а всех пострадавших доставили в больницу.

При этом в момент аварии в автобусе находилось около 30 российских туристов. Как добавили в посольстве РФ в Коломбо, россияне пока не обращались за помощью в диппредставительство, пишет ТАСС.

В начале 2025-го еще один туристический автобус попал в аварию в Таиланде. В результате чего 27 россиян получили травмы. Инцидент произошел на трассе по пути в город Паттайя.

Водитель автобуса не справился с управлением перед пунктом оплаты на въезде на платный участок дороги и влетел в ограждение. Всего автобус перевозил 37 пассажиров, из которых 27 пострадавших граждан РФ были госпитализированы.