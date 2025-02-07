ТАСС: актер Денис Матросов пострадал в ДТП с полицейской машиной в Москве

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Актер Денис Матросов пострадал в ДТП с участием полицейской машины в Москве, пишет ТАСС , ссылаясь на окружение артиста.

Собеседник агентства уточнил, что у него оказалась повреждена нога и он находится в состоянии шока.

Вместе с тем в медицинских службах отметили, что состояние одного из правоохранителей оценивается как тяжелое.

Авария произошла примерно в 10:45 по московскому времени на Череповецкой улице. В результате травмы получили двое полицейских.



Источник телеканала "360" рассказал, что Матросов возвращался домой после того, как отвез сына в школу. В момент, когда он проезжал перекресток на зеленый свет, в его Porsche врезался служебный автомобиль ДПС.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего ЧП.