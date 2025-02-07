07 февраля, 13:12Происшествия
Актер Денис Матросов прокомментировал ДТП с полицейской машиной
"Переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы все у них обошлось", – приводит его слова телеграм-канал SHOT.
Авария произошла около 10:45 по московскому времени на Череповецкой улице. В результате травмы получили двое полицейских.
По данным СМИ, Матросов возвращался домой после того, как отвез сына в школу. В момент, когда он проезжал перекресток на зеленый свет, в его Porsche врезался служебный автомобиль ДПС.
В свою очередь, представители окружения актера рассказали журналистам, что у него повреждена нога. Вместе с тем в медицинских службах отметили, что состояние одного из правоохранителей оценивается как тяжелое.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.
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