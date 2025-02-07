Актер Денис Матросов прокомментировал ДТП с полицейской машиной

Видео: телеграм-канал SHOT

Актер Денис Матросов дал первый комментарий после ДТП с полицейской машиной в Москве. Он рассказал, что находится в шоковом состоянии.

"Переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы все у них обошлось", – приводит его слова телеграм-канал SHOT.

Авария произошла около 10:45 по московскому времени на Череповецкой улице. В результате травмы получили двое полицейских.

По данным СМИ, Матросов возвращался домой после того, как отвез сына в школу. В момент, когда он проезжал перекресток на зеленый свет, в его Porsche врезался служебный автомобиль ДПС.

В свою очередь, представители окружения актера рассказали журналистам, что у него повреждена нога. Вместе с тем в медицинских службах отметили, что состояние одного из правоохранителей оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.