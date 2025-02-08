Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

Фото: телеграм-канал "МВД по КБР"

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом пресс-служба регионального Минздрава сообщила в телеграм-канале.

По данным МВД республики, утром 8 января на автодороге "Обход г. Пятигорска" столкнулись четыре попутно двигающихся транспортных средства – рейсовый автобус марки Neoplan с девятью пассажирами, грузовой тягач Merсedes-Benz ACTROS, КамАЗ и легковой автомобиль Ford Focus. Всех пострадавших госпитализировали.

В данный момент четверо пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице (РКБ), один из которых в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние троих пациентов оценивается как средней тяжести, рассказали в Минздраве.

Еще один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации ЦРБ Зольского района, решается вопрос о его транспортировке в РКБ.

Ранее в подмосковном Белоозерском автомобиль наехал на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии несовершеннолетнюю доставили в больницу, а затем отпустили домой. Установлением обстоятельств случившегося занимаются сотрудники Госавтоинспекции.