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09 февраля, 22:05

Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до пяти

Фото: телеграм-канал "112"

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до пяти, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"Пятый человек обратился за медицинской помощью", – сообщили в ГАИ.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Дорожный инцидент на Южнобутовской улице произошел вечером 9 февраля. Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автобусу. Все обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГАИ.

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Южнобутовской улице

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