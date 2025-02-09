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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до пяти, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"Пятый человек обратился за медицинской помощью", – сообщили в ГАИ.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Дорожный инцидент на Южнобутовской улице произошел вечером 9 февраля. Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автобусу. Все обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГАИ.

