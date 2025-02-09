09 февраля, 22:05Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до пяти
Фото: телеграм-канал "112"
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до пяти, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
"Пятый человек обратился за медицинской помощью", – сообщили в ГАИ.
Изначально сообщалось о четырех пострадавших.
Дорожный инцидент на Южнобутовской улице произошел вечером 9 февраля. Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автобусу. Все обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГАИ.
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Южнобутовской улице