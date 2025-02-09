09 февраля, 18:35Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Южнобутовской улице
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
ДТП с участием автомобиля и автобуса С936 случилось на Южнобутовской улице, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
В результате пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ. Все обстоятельства и подробности ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель авто проехал на "красный" сигнал светофора и не уступил дорогу автобусу, из-за чего допустил столкновение трех транспортных средств.
Ранее автомобиль наехал на девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в подмосковном Белоозерском. Несовершеннолетняя была доставлена в больницу, но позже отпущена домой. Причины инцидента выясняют сотрудники ГАИ.