Число пострадавших в ДТП в Ленобласти выросло до 15

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе Кола в Ленобласти выросло до 15 человек, передает пресс-служба администрации региона.

ДТП произошло утром 12 февраля. В результате аварии погиб один человек. Тогда сообщалось об 11 пострадавших.

Все пострадавшие доставлены в Волховскую межрайонную больницу. Среди них есть один ребенок. В настоящее время 3 человека находятся в тяжелом, 2 – в реанимации. Еще один пассажир от госпитализации отказался.

Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу уточнили, что столкновение произошло примерно в 07:00. Погиб водитель микроавтобуса.

Водитель "КамАЗа" с полуприцепом-рефрижератором выехал с прилегающей территории, проигнорировав требование знаков "Уступи дорогу" и "Поворот только направо", в результате чего произошло столкновение с "Мерседесом", заявили в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". В свою очередь, водитель грузовика задержан по статье "Основания задержания подозреваемого".

Ранее в Московской области водитель "Газели" на 52-м километре Старосимферопольского шоссе сбил насмерть двух человек. По данным правоохранителей, водитель наехал на мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. Установлением обстоятельств ДТП занимались сотрудники Госавтоинспекции.