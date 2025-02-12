Один человек погиб при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленобласти

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Один человек погиб в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Ленинградской области, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

В ведомстве указали, что ДТП произошло в Волховском районе. Предварительно установлено, что пострадали 11 человек.

Накануне еще одно столкновение произошло на Волгоградском проспекте в Москве. Участниками аварии стали пять автомобилей.

Данных о пострадавших не поступало, однако из-за ЧП было затруднено движение в сторону центра и области на шесть километров. Позже оно было восстановлено.

До этого авария с участием двух автомобилей произошла на шоссе Энтузиастов возле дома 31, строения 39. Движение по направлению в центр было затруднено на 1 километр.