12 февраля, 08:56Происшествия
Один человек погиб при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленобласти
Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
Один человек погиб в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Ленинградской области, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФКУ "Упрдор Северо-Запад".
В ведомстве указали, что ДТП произошло в Волховском районе. Предварительно установлено, что пострадали 11 человек.
Накануне еще одно столкновение произошло на Волгоградском проспекте в Москве. Участниками аварии стали пять автомобилей.
Данных о пострадавших не поступало, однако из-за ЧП было затруднено движение в сторону центра и области на шесть километров. Позже оно было восстановлено.
До этого авария с участием двух автомобилей произошла на шоссе Энтузиастов возле дома 31, строения 39. Движение по направлению в центр было затруднено на 1 километр.
Новости регионов: в Приморье пассажирский автобус столкнулся с лесовозом