10 февраля, 13:26Происшествия
Пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге в Бурятии
По данным правоохранителей, инцидент случился в селе Ошуркове. На кадрах видно, как девочка скатывается с горки и выезжает на дорогу, где ее сбивает автомобиль "УАЗ". Ребенка доставили в больницу с различными травмами.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя не было прав. Кроме того, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,25 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха.
Ранее 20-летняя жительница Казани погибла во время катания на ватрушке. Девушка ехала на тюбинге, который был привязан к задней части легкового автомобиля. В какой-то момент ватрушка на большой скорости врезалась в дорожный знак. В отношении водителя избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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