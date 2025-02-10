Пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге в Бурятии

В Иволгинском районе Бурятии 25-летний водитель наехал на 4-летнюю девочку, которая каталась с горы на тюбинге, заявило МВД республики в своем телеграм-канале

По данным правоохранителей, инцидент случился в селе Ошуркове. На кадрах видно, как девочка скатывается с горки и выезжает на дорогу, где ее сбивает автомобиль "УАЗ". Ребенка доставили в больницу с различными травмами.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя не было прав. Кроме того, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,25 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха.

Ранее 20-летняя жительница Казани погибла во время катания на ватрушке. Девушка ехала на тюбинге, который был привязан к задней части легкового автомобиля. В какой-то момент ватрушка на большой скорости врезалась в дорожный знак. В отношении водителя избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

