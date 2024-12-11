Суд арестовал водителя автомобиля после смерти девушки на тюбинге в Красноярске

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Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, к которому был привязан тюбинг, арестован после гибели девушки во время катания в Красноярске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка МВД.

"Центральным районным судом Красноярска 27-летнему фигуранту уголовного дела по ходатайству следователя Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – уточняется в публикации.

О смерти 17-летней девушки во время катания на ватрушке, привязанной к машине, стало известно накануне. В какой-то момент тюбинг вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с проезжающей машиной. Одна девушка скончалась на месте, другая – 20-летняя пострадавшая – получила тяжелые травмы и находится в больнице.

Мужчину, который управлял автомобилем с ватрушкой, задержали. Против него завели дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

