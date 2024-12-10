Девушка погибла в Красноярске во время катания на ватрушке

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Жительница Красноярска погибла во время катания на ватрушке, которая была привязана к автомобилю. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

Инцидент произошел на Вольном проезде 9 декабря.

"27-летний водитель автомобиля Honda перевозил двух девушек на привязанном с помощью троса тюбинге. Во время движения тюбинг вылетел на полосу встречного движения и ударился о проезжающий мимо автомобиль Toyota", – уточняется в публикации.

В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. 20-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

При этом выяснилось, что водитель Toyota не допускал нарушений правил дорожного движения – ехал со скоростью менее 40 километров в час. Оба водителя также были проверены на наличие алкоголя в организме, они оказались трезвы.

Мужчину, который управлял автомобилем Honda, задержали. Против него завели дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести уголовное наказание за катание на тюбингах, привязанных к автомобилям. В действующем законодательстве нет четкой формулировки наказания за подобные опасные действия. В большинстве случаев водителей наказывают штрафами за нарушение требований к перевозке детей, уточнил парламентарий.

Он напомнил случай в Мытищах, когда люди катались на тюбингах, привязав их к машине. На кадрах снятого оттуда видео было видно, что автомобиль ехал по дороге общего пользования, что создавало угрозу для здоровья и жизни участников катания, указал депутат.

