Дело техники: где и как безопасно покататься на тюбинге в Москве

В парках Москвы для любителей проехаться с ветерком на ватрушках и ледянках открылись горки. Локации предусмотрены как для юных, так и взрослых москвичей. Для удобства горожан в некоторых из них работают пункты проката инвентаря. Рассказываем подробности, а также каких правил следует придерживаться, чтобы избежать травм во время активного зимнего отдыха.



Для всех возрастов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столице этой зимой оборудовали 20 сборно-разборных и снежно-ледяных горок в парках, которые находятся в ведении департамента культуры города. В большинстве точек на ледянках и ватрушках можно кататься бесплатно. Для тех, у кого нет собственного инвентаря, в некоторых локациях предусмотрены пункты проката. Покорять склоны приглашают жителей города всех возрастов.

Например, взрослым москвичам стоит обратить внимание на горки в парке имени 50-летия Октября и ландшафтном парке "Митино", а также в музее-заповеднике "Царицыно". Детям же подойдут менее крутые склоны. В том числе они оборудованы в парках у Джамгаровского пруда, Бабушкинском, по Борисовским прудам и имени Юрия Лужкова.

В "Царицыне" гостей ждет самый протяженный склон в 120 метров. Трасса для тюбинга раскинулась на естественном ландшафте у Большого моста и пролегает через овраг. Кататься здесь можно со вторника по пятницу с 11:00 до 20:00. В субботу, воскресенье и праздничные дни горка открыта с 10:00 до 21:00. Понедельник – выходной. Посетители могут прийти со своей ватрушкой или взять ее напрокат, билеты продаются на месте.

Также популярностью пользуется склон в парке имени 50-летия Октября. Длина тюбинговой горки здесь незначительно уступает "Царицыно" и составляет 110 метров. Вход платный, ватрушки можно арендовать или принести свои. Посетителей ждут с 12:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 20:00 – в выходные и праздники.

В ландшафтном парке "Митино" есть два естественных снежных склона. Предусмотрен прокат тюбинга, сама же горка бесплатная. Прийти сюда можно в будни с 12:00 до 21:00 или в выходные – с 10:00 до 22:00. Вместе с тем в парке "Кузьминки" склон работает бесплатно и круглосуточно. Ватрушку следует принести с собой.



Не только тюбинг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Среди 20 горок, открытых в столице, четыре предусмотрены специально для ледянок. Они располагаются в парках "Ходынское Поле", "Дубки", у Джамгаровского пруда и в Бабушкинском. Кроме того, на четырех парковых территориях работают шесть горок, рассчитанных только для тюбинга. Такие склоны находятся в парках "Фили" и имени 50-летия Октября, а также в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно".

Оставшиеся десять горок – универсальные. Здесь можно кататься и на ватрушках, и на ледянках. Склоны располагаются в следующих локациях:

парк "Кузьминки";

ландшафтный парк "Митино";

парк "Сокольники";

усадьба Воронцово;

парк по Борисовским прудам;

Таганский парк;

парк имени Юрия Лужкова;

детский парк имени Н. Н. Прямикова.

Безопасность – на первом месте

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Все сборно-разборные горки перед запуском прошли проверку на соответствие требованиям техники безопасности.

Для безопасного катания с горки важно выбирать для этого специально отведенные склоны. Об этом Москве 24 рассказала заместитель заведующего СК "Севастопольский проспект" ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" Наталья Маслова.

"Они подготовлены по определенным правилам и нормам, за ними следят, их чистят или заливают. Там дежурят специально обученные люди, которые смогут помочь или что-то подсказать в случае чего", – пояснила эксперт.

Однако даже на правильной трассе необходимо соблюдать технику безопасности. Не стоит брать с собой острые, тяжелые и твердые предметы, так как при падении с ватрушки они могут нанести владельцу травму. Нельзя специально подпрыгивать и раскачиваться, а также съезжать с горки стоя. Это тоже может привести к повреждениям.

Нескольким взрослым опасно одновременно садиться на одну ватрушку или санки, так как при увеличении массы они начнут развивать большую скорость. В таком случае различные защитные конструкции могут не справиться с тюбингом и пассажиры вылетят за трассу. Повлиять на это у катающихся нет никакой возможности.





Наталья Маслова сообщила заместитель заведующего СК "Севастопольский проспект" ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" Ватрушка абсолютно неуправляема. Если вы в нее сели сами или с ребенком и провалились в специальное углубление, то все. Как вы поехали – так и поедете. Вариантов никаких повлиять на траекторию не будет.

Неправильное катание может привести к различным повреждениям. Наиболее распространенными из них являются черепно-мозговые травмы в сочетании с переломами верхних и нижних конечностей. Кроме того, сюда же относятся повреждения органов грудной клетки и живота. Об этом Москве 24 рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, кандидат медицинских наук Александр Брянцев.

По его словам, если во время катания произошло столкновение, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. "При травмах конечностей ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, пытаться вправлять вывихи и совершать другие, кажущиеся простыми, манипуляции", – подчеркнул специалист.

Пострадавшего нужно положить на ровную горизонтальную поверхность и дождаться приезда скорой помощи. Врачи примут решение, куда доставить пациента. Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, Брянцев посоветовал выбирать только специальные подготовленные горки, а также кататься под присмотром инструктора.

