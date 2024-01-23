В ГД предложили ввести наказание за катание на привязанных к авто тюбингах

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести уголовное наказание за катание на тюбингах, привязанных к автомобилям. Свое обращение он направил в адрес Михаила Мишустина, сообщает RT.

Хамзаев напомнил случай в Мытищах, когда люди катались на тюбингах, привязав их к машине. На кадрах снятого оттуда видео было видно, что автомобиль ехал по дороге общего пользования, что создавало угрозу для здоровья и жизни участников катания, указал депутат.

Депутат подчеркнул, что в действующем законодательстве нет четкой формулировки наказания за подобные опасные действия. В большинстве случаев водителей наказывают штрафами за нарушение требований к перевозке детей, уточнил Хамзаев.

Парламентарий также отметил, что в УК РФ есть статья 156, предусматривающая наказание до трех лет лишения свободы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителем или иным лицом, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

В своем обращении к Мишустину он попросил оценить и поддержать целесообразность внесения пункта 2 в статью 156 УК РФ, согласно которому за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженное с созданием угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего, будет предусмотрено наказание до пяти лет лишение свободы.

Ранее полицейские задержали водителя, который прокатил в Мытищах людей на тюбингах, привязанных к внедорожнику. Как сообщили в МВД, мужчину привлекли к административной ответственности. Свою вину он признал. Также мужчина заявил, что готов понести полную ответственность за эти действия.

Блогер прокатил группу людей на ватрушках, привязанных к автомобилю