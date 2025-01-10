Девушка в Казани погибла во время катания на привязанной к авто ватрушке

Фото: МВД России по Республике Татарстан

20-летняя жительница Казани погибла во время катания на привязанной к автомобилю ватрушке, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данным ведомства, сообщение о трагедии поступило на пульт диспетчерской службы 8 января. В обращении указывалось, что девушка каталась с горки на тюбинге, но врезалась в столб забора и скончалась от полученных травм.

В свою очередь, сотрудники ГАИ Казани выехали на место ЧП, но не нашли там следов крови. В МВД заявили, что настоящее место гибели девушки было найдено в километре от предполагаемого. Полицейские нашли здесь биологические следы, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали произошедшее.

Оказалось, что девушка ехала на тюбинге, который был привязан к задней части легкового автомобиля. В какой-то момент ватрушка на большой скорости врезалась в дорожный знак. Водителем была 22-летняя подруга погибшей. Подозреваемая полностью признала свою вину, в отношении нее избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП".

Ранее 17-летняя девушка погибла в Красноярске во время катания на ватрушке, привязанной к автомобилю. На тюбинге также находилась другая девушка, она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По факту случившегося был арестован водитель.

