Травматолог Терновой: большинство пострадавших от катания на ватрушке – взрослые

В Сети все чаще встречаются новости о несчастных случаях из-за катания на тюбингах. Любители острых ощущений привязывают ватрушки к машинам и собакам, катаются с опасных горок, а потом оказываются на больничных койках с переломами. В материале Москвы 24 вместе с экспертом расскажем о главных правилах безопасности на тюбингах.

Опасные игры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Смертельное ДТП с тюбингом произошло в Красноярске. Как рассказали в региональном МВД, местный житель катал по дороге 17-летнюю девушку вместе с 20-летней подругой на ватрушке, привязанной к машине. Во время движения тюбинг вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с проезжающим мимо автомобилем. В результате аварии несовершеннолетняя девушка погибла, а ее подруга попала в больницу с многочисленными переломами.

Похожий случай произошел в Нижегородской области: автомобиль сбил 7-летнего мальчика на ватрушке, привязанной к овчарке. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель внедорожника увидел перебегающую дорогу собаку, запряженную в тюбинг. Мужчина начал тормозить, но сани все равно попали в переднюю часть авто. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

А в Свердловской области 17-летний подросток прикрепил тюбинг к снегоходу. Сам он сел в сани, а за руль посадил своего 16-летнего товарища. В итоге ватрушку занесло и она врезалась в дерево. Пассажира доставили в больницу с травмами различной тяжести.

При этом катание с горок тоже не гарантирует безопасность. В Сургуте 11-летний ребенок съехал с необорудованного склона на тюбинге и врезался в забор. В больнице у пострадавшего зафиксировали перелом ребер и позвонков, а также ушиб легкого, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Травмы на всю жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зимой пострадавшие от катания на тюбингах поступают в больницы каждые выходные, рассказал Москве 24 травматолог-ортопед Константин Терновой. Причем большинство из них – взрослые.

"Причина в том, что масса большая, кости уже прочные", – пояснил он.

По словам травматолога, чаще всего во время катания на тюбингах страдают позвоночник и копчик – все из-за удара, который происходит после подпрыгивания на ватрушке.



Константин Терновой травматолог-ортопед При переломе позвоночника очень тяжелое восстановление – до трех месяцев человек ограничен в сидении и ходьбе. В тяжелых случаях пострадавший может получить инвалидность.

Специалист также добавил, что нередко пострадавшие путают перелом с ушибом.

"Если после катания на тюбинге боль от удара не проходит в течение 3–5 дней, это может указывать на перелом", – пояснил он, посоветовав не затягивать и делать рентген в травмпункте.

Врач подчеркнул, что основные причины травм – печально известные привязывания ватрушек к автомобилям, а также катания в необорудованных местах и на неофициальных горках.

Однако даже на правильной трассе необходимо соблюдать технику безопасности. Не стоит брать с собой острые, тяжелые и твердые предметы, так как при падении с ватрушки они могут нанести владельцу травму. Нельзя специально подпрыгивать и раскачиваться, а также съезжать с горки стоя, рассказывала ранее заместитель заведующего СК "Севастопольский проспект" ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" Наталья Маслова.



Наталья Маслова заместитель заведующего СК "Севастопольский проспект" ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" Нескольким взрослым опасно одновременно садиться на одну ватрушку или санки, так как при увеличении массы они начнут развивать большую скорость. В таком случае различные защитные конструкции могут не справиться с тюбингом и пассажиры вылетят за трассу. Повлиять на это у катающихся нет никакой возможности.

"Ватрушка абсолютно неуправляема. Если вы в нее сели сами или с ребенком и провалились в специальное углубление, то все. Как вы поехали – так и поедете. Вариантов никаких повлиять на траекторию не будет", – напомнила эксперт.

