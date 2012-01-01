Травматолог Терновой: большинство пострадавших от катания на ватрушке – взрослые

В Сети все чаще встречаются новости о несчастных случаях из-за катания на тюбингах. Любители острых ощущений привязывают ватрушки к машинам и собакам, катаются с опасных горок, а потом оказываются на больничных койках с переломами. В материале Москвы 24 вместе с экспертом расскажем о главных правилах безопасности на тюбингах.
Опасные игры
Смертельное ДТП с тюбингом произошло в Красноярске. Как рассказали в региональном МВД, местный житель катал по дороге 17-летнюю девушку вместе с 20-летней подругой на ватрушке, привязанной к машине. Во время движения тюбинг вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с проезжающим мимо автомобилем. В результате аварии несовершеннолетняя девушка погибла, а ее подруга попала в больницу с многочисленными переломами.
Похожий случай произошел в Нижегородской области: автомобиль сбил 7-летнего мальчика на ватрушке, привязанной к овчарке. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель внедорожника увидел перебегающую дорогу собаку, запряженную в тюбинг. Мужчина начал тормозить, но сани все равно попали в переднюю часть авто. Пострадавшего мальчика госпитализировали.
А в Свердловской области 17-летний подросток прикрепил тюбинг к снегоходу. Сам он сел в сани, а за руль посадил своего 16-летнего товарища. В итоге ватрушку занесло и она врезалась в дерево. Пассажира доставили в больницу с травмами различной тяжести.
При этом катание с горок тоже не гарантирует безопасность. В Сургуте 11-летний ребенок съехал с необорудованного склона на тюбинге и врезался в забор. В больнице у пострадавшего зафиксировали перелом ребер и позвонков, а также ушиб легкого, рассказали в пресс-службе медучреждения.
Травмы на всю жизнь
Зимой пострадавшие от катания на тюбингах поступают в больницы каждые выходные, рассказал Москве 24 травматолог-ортопед Константин Терновой. Причем большинство из них – взрослые.
"Причина в том, что масса большая, кости уже прочные", – пояснил он.
По словам травматолога, чаще всего во время катания на тюбингах страдают позвоночник и копчик – все из-за удара, который происходит после подпрыгивания на ватрушке.
Специалист также добавил, что нередко пострадавшие путают перелом с ушибом.
"Если после катания на тюбинге боль от удара не проходит в течение 3–5 дней, это может указывать на перелом", – пояснил он, посоветовав не затягивать и делать рентген в травмпункте.
Врач подчеркнул, что основные причины травм – печально известные привязывания ватрушек к автомобилям, а также катания в необорудованных местах и на неофициальных горках.
Однако даже на правильной трассе необходимо соблюдать технику безопасности. Не стоит брать с собой острые, тяжелые и твердые предметы, так как при падении с ватрушки они могут нанести владельцу травму. Нельзя специально подпрыгивать и раскачиваться, а также съезжать с горки стоя, рассказывала ранее заместитель заведующего СК "Севастопольский проспект" ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" Наталья Маслова.
"Ватрушка абсолютно неуправляема. Если вы в нее сели сами или с ребенком и провалились в специальное углубление, то все. Как вы поехали – так и поедете. Вариантов никаких повлиять на траекторию не будет", – напомнила эксперт.
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