Врач рекомендовал детям носить шлемы во время катания на ледяной горке

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Многие дети не носят шлем во время катания на ледяных горках. Об этом рассказал врач-травматолог Николай Бацаленко.

По его словам, зачастую травмы происходят из-за нарушения правил безопасности, установленных на склонах для катания, поэтому важно использовать средства защиты.

"Например, многие пренебрегают даже ношением шлема, не говоря уже о наколенниках и налокотниках. Или используют неподходящий шлем, который не способен защитить все необходимые зоны: голову, уши и подбородок. А это очень важно при возможном падении", – цитирует "Газета.ру" Бацаленко.

Еще одной опасностью врач назвал использование некачественных санок, тюбингов и ледянок, из-за которых травму может получить не только катающийся, но и окружающие его люди. Кроме того, он призвал соблюдать дистанцию во время спуска.

"Она должна быть достаточной, чтобы предотвратить столкновения или опасные ситуации. Обычно рекомендуется держать дистанцию не менее нескольких метров друг от друга", – добавил Бацаленко.

Кататься лучше только на разрешенных для этого горках с ровным склоном, чтобы не рисковать здоровьем детей, заключил врач.

Ранее москвичам рассказали, в каких парках можно кататься на тюбингах и ледянках. Всего столичные места отдыха подготовили 20 сборно-разборных и снежно-ледяных горок.

Одно из популярных мест для катания находится в парке имени 50-летия Октября недалеко от центрального входа. Там длина склона и выкатной зоны деревянной горки "Веселый спуск" – 110 метров.

Более 150 площадок для зимних активностей подготовили в столичных парках