Первый приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в РФ

Фото: depositphotos/belchonock

В Дагестане наказали водителя за угрозу для других автомобилистов на дороге. Это стало первым обвинительным приговором по делу об угрозе безопасности дорожного движения в России, заявили в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2023 года, когда 18-летний житель Каспийска за рулем Porsche Cayenne намеренно выехал на встречную полосу, тем самым создав угрозу для других автомобилей.

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 180 тысяч рублей.

Ранее три человека пострадали в аварии с маршруткой в Калининграде. Помощь медиков потребовалась двоим водителям, а также пассажиру легковой машины.

Еще один инцидент произошел до этого в Казани, где 20-летняя местная жительница погибла во время катания на привязанной к автомобилю ватрушке. Девушка каталась с горки на тюбинге, но врезалась в столб забора и скончалась от полученных травм.