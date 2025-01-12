Количество пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР достигло 33

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Количество пострадавших в результате аварии с межрегиональным пассажирским автобусом в Иловайске в ДНР достигло 33, передает пресс-служба регионального МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя транспортного средства. По последним данным, 3 человека погибли в ДТП.

Расследование продолжается, следователи заняты необходимыми мероприятиями для установления причин произошедшего, отметило ведомство.

Авария произошла в воскресенье, 12 января. Автобус опрокинулся, в нем находились 37 пассажиров. К устранению последствий дорожной аварии привлекли 13 специалистов и три единицы техники МЧС.

По предварительной информации, водитель автобуса Краснодар – Донецк мог потерять контроль над управлением. Мужчина не учел дорожные и погодные условия и двигался не на безопасной скорости.