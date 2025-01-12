Три человека погибли в аварии с пассажирским автобусом в ДНР

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Три человека стали жертвами ДТП с автобусом в Иловайске в ДНР. О происшествии сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"На бок опрокинулся пассажирский автобус "Краснодар – Донецк". В транспорте находились 37 пассажиров. Пострадали 27 человек, три человека погибли", – уточняется в публикации.

К устранению последствий дорожной аварии привлекли 13 специалистов и три единицы техники МЧС.

Ранее туристический автобус перевернулся в Питкярантском районе Карелии. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего опрокинулся. На момент аварии в салоне автобуса были 43 пассажира и два водителя. В результате пострадали 15 человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

