Уголовное дело возбуждено после ДТП в Карелии, где пострадали 14 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело возбуждено после аварии с туристическим автобусом в Карелии, передает пресс-служба СУСК по региону.

Отмечается, что дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

"Следователями производится осмотр места происшествия и транспортного средства, <...> проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Между тем министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем телеграм-канале заявил, что сейчас медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП. Так, по его словам, десять человек были госпитализированы в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое – в тяжелом состоянии в реанимации. В Сортавальской ЦРБ врачи оказали помощь четверым пострадавшим, двое из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

Туристический автобус перевернулся в Карелии в Питкярантском районе 5 января. Водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса в кювет с последующим опрокидыванием. На момент аварии в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя.