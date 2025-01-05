Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Карелии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Карелии, в Питкярантском округе, перевернулся туристический автобус, рассказал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.

"На помощь выехали три машины скорой медицинской помощи из Питкярантской и 2 бригады из Сортавальской ЦРБ", – отметил глава регионального Минздрава.

По его словам, в результате ДТП пострадали 6 человек, четверо из них были эвакуированы в Сортавалу, еще двоих доставили в Питкярантскую ЦРБ.

Ранее рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся в Тюменской области. В результате пострадали пять человек. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и организации перевозок.

Еще одна авария с участием двух легковых автомобилей произошла до этого в Крыму. При столкновении погибли три человека, в том числе двое детей.