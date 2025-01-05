05 января, 12:34Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Карелии
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Карелии, в Питкярантском округе, перевернулся туристический автобус, рассказал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.
"На помощь выехали три машины скорой медицинской помощи из Питкярантской и 2 бригады из Сортавальской ЦРБ", – отметил глава регионального Минздрава.
По его словам, в результате ДТП пострадали 6 человек, четверо из них были эвакуированы в Сортавалу, еще двоих доставили в Питкярантскую ЦРБ.
Ранее рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся в Тюменской области. В результате пострадали пять человек. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и организации перевозок.
Еще одна авария с участием двух легковых автомобилей произошла до этого в Крыму. При столкновении погибли три человека, в том числе двое детей.
Новости регионов: 5 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области
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