30 декабря, 08:52Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Самарой
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автомобилем Lada Vesta и автобусом Yutong в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.
Согласно предварительной информации, в 02:05 по московскому времени водитель легковушки, двигаясь по трассе М-5 "Урал" в Исаклинском районе, столкнулась с автобусом, не предоставив ему преимущественного права проезда.
До прибытия бригады скорой помощи на месте аварии погибла водитель Lada Vesta, а троим ее пассажирам, двое из которых дети, понадобилась медпомощь. Кроме того, помощь потребовалась одному несовершеннолетнему пассажиру автобуса, рассказали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции направили пассажиров автобуса в пункт назначения другим транспортом. Полицейские занимаются установлением обстоятельств ДТП.
Также прокуратура Самарской области начала проверку по факту случившегося. В частности, прокуратура Исаклинского района проверит соблюдение требований законодательства при содержании дорог.
Ранее под Самарой столкнулись три машины. В результате погибли водитель и пассажир Lada Priora, а также пассажир иномарки, которую от удара отбросило с дороги.
До этого под Бийском в аварию попали 27 автомобилей. Предварительно, пострадавших нет. На месте ДТП работали экстренные службы.
"Газель" и фура столкнулись в Подмосковье