Один человек погиб в ДТП с автобусом под Самарой

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автомобилем Lada Vesta и автобусом Yutong в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Согласно предварительной информации, в 02:05 по московскому времени водитель легковушки, двигаясь по трассе М-5 "Урал" в Исаклинском районе, столкнулась с автобусом, не предоставив ему преимущественного права проезда.

До прибытия бригады скорой помощи на месте аварии погибла водитель Lada Vesta, а троим ее пассажирам, двое из которых дети, понадобилась медпомощь. Кроме того, помощь потребовалась одному несовершеннолетнему пассажиру автобуса, рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции направили пассажиров автобуса в пункт назначения другим транспортом. Полицейские занимаются установлением обстоятельств ДТП.

Также прокуратура Самарской области начала проверку по факту случившегося. В частности, прокуратура Исаклинского района проверит соблюдение требований законодательства при содержании дорог.

Ранее под Самарой столкнулись три машины. В результате погибли водитель и пассажир Lada Priora, а также пассажир иномарки, которую от удара отбросило с дороги.

До этого под Бийском в аварию попали 27 автомобилей. Предварительно, пострадавших нет. На месте ДТП работали экстренные службы.