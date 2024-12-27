Водитель погиб в ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Краснодарском крае на автодороге Краснодар – Верхнебаканский. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

По предварительной информации, 55-летний водитель Volkswagen Sharan нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с рейсовым автобусом Новороссийск – Крымск, который после удара съехал в кювет. Пассажиров в момент происшествия в автобусе не было.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Его пассажиры доставлены в медучреждение, среди пострадавших есть 5-летний ребенок.

Вечером 21 декабря семь человек погибли и девять получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в ЛНР. Инцидент произошел на трассе Должанский – Киев в районе села Дьяково. После ДТП прокуратура начала проверку соблюдения перевозчиками закона об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.