Фото: телеграм-канал "Следком ЛНР"

Семь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЛНР.

Инцидент произошел вечером 21 декабря на трассе Должанский – Киев в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа. Как сообщили в ведомстве, в результате аварии погибли семь человек, включая водителя микроавтобуса и автомобилиста.

Состояние остальных пассажиров выясняется, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по ЛНР. На месте происшествия задействованы следователи и криминалисты, которые проводят мероприятия, направленные на выявление обстоятельств и причин аварии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", уточнила в беседе с ТАСС старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

Ранее 19 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Никарагуа. Все произошло в городе Матагальпа, когда автобус врезался в ограждение и повис с моста. Водителя задержали.

