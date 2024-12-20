Автомобиль врезался в мачту освещения на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Кутузовском проспекте в районе дома 57 водитель легковой машины врезался в мачту городского освещения, после чего опрокинулся. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

По данным ведомства, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Движение по проспекту в сторону области затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее на юге Москвы произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Предварительно установлено, что на улице Москворечье водитель автомобиля Fiat Ducato сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

До этого водитель легковой машины погиб на месте ДТП, которое произошло в ТиНАО на 30-м километре Киевского шоссе. Предварительно, водитель автомобиля Opel наехал на "КамАЗ" без движения, в результате чего произошло столкновение с третьей машиной – Kia.