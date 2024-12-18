Автомобилист погиб в ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легковой машины погиб на месте ДТП, которое произошло в ТиНАО на 30-м километре Киевского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель автомобиля Opel наехал на "КамАЗ" без движения, в результате чего произошло столкновение с третьей машиной – Kia. Первый водитель скончался на месте от полученных травм.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Они собирают информацию о произошедшем.

Ранее один человек пострадал в ДТП с участием шести автомобилей на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге.

Авария произошла на участке от Богатырского проспекта в сторону проспекта Крузенштерна. В результате ДТП один водитель получил травмы, предварительно, сработавшей подушкой безопасности.