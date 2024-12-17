В Смоленске 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой и трактором

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В Смоленске 10 человек, включая подростка, пострадали в ДТП с маршруткой и трактором, передает пресс-служба Минздрава региона.

Как сообщает Госавтоинспекция, по предварительной информации, водитель маршрутки при повороте на улицу Нахимова не предоставил преимущество в движении трактору.

В результате ДТП пассажиры маршрутного такси обратились за медицинской помощью. Состояние всех пострадавших легкой и средней степени тяжести, пояснили в Минздраве.

Подросток для осмотра был доставлен в Смоленскую областную клиническую больницу.

Ранее около десяти автомобилей столкнулись на Западном скоростном диаметре в районе намыва на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, значительные повреждения получили несколько транспортных средств. Один человек пострадал.