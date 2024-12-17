17 декабря, 16:12Происшествия
В Смоленске 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой и трактором
Фото: 123RF/tasharo
В Смоленске 10 человек, включая подростка, пострадали в ДТП с маршруткой и трактором, передает пресс-служба Минздрава региона.
Как сообщает Госавтоинспекция, по предварительной информации, водитель маршрутки при повороте на улицу Нахимова не предоставил преимущество в движении трактору.
В результате ДТП пассажиры маршрутного такси обратились за медицинской помощью. Состояние всех пострадавших легкой и средней степени тяжести, пояснили в Минздраве.
Подросток для осмотра был доставлен в Смоленскую областную клиническую больницу.
Ранее около десяти автомобилей столкнулись на Западном скоростном диаметре в районе намыва на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, значительные повреждения получили несколько транспортных средств. Один человек пострадал.