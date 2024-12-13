Россиянин оказался в реанимации после ДТП на Бали

Фото: телеграм-канал SHOT

Россиянин Ярослав Жуков пострадал в дорожной аварии с мотоциклом на Бали, его эвакуировали в Россию. О происшествии пишет РИА Новости со ссылкой на данные посольства страны в Индонезии.

Ранее в Сети сообщалось о подростке, который в результате ДТП на острове попал в реанимацию. Уточнялось, что он находится в критическом состоянии.

Эвакуация гражданина осуществляется при поддержке посольства и сил группы ФЦМК ФГБУ НМХЦ имени Н. И. Пирогова. Его доставляют рейсом "Аэрофлота" Денпасар – Москва 13 декабря.

В конце ноября в центральном индийском штате Махараштра произошло ДТП с автобусом и мотоциклом, в результате которого погибли не менее 12 человек. Он перевернулся после того, как водитель попытался избежать столкновения с мотоциклом. В автобусе находились 35 человек.

