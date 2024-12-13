13 декабря, 14:25Происшествия
Россиянин оказался в реанимации после ДТП на Бали
Фото: телеграм-канал SHOT
Россиянин Ярослав Жуков пострадал в дорожной аварии с мотоциклом на Бали, его эвакуировали в Россию. О происшествии пишет РИА Новости со ссылкой на данные посольства страны в Индонезии.
Ранее в Сети сообщалось о подростке, который в результате ДТП на острове попал в реанимацию. Уточнялось, что он находится в критическом состоянии.
Эвакуация гражданина осуществляется при поддержке посольства и сил группы ФЦМК ФГБУ НМХЦ имени Н. И. Пирогова. Его доставляют рейсом "Аэрофлота" Денпасар – Москва 13 декабря.
В конце ноября в центральном индийском штате Махараштра произошло ДТП с автобусом и мотоциклом, в результате которого погибли не менее 12 человек. Он перевернулся после того, как водитель попытался избежать столкновения с мотоциклом. В автобусе находились 35 человек.
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