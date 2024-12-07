Минимум 26 человек погибли в ДТП с двумя микроавтобусами в Кот-д'Ивуаре

Фото: depositphotos/svedoliver

Как минимум 26 человек погибли при столкновении двух микроавтобусов на юго-западе Кот-д'Ивуара. Об этом сообщает издание Abidjan со ссылкой на местные власти.

Еще 28 человек получили различные травмы. Авария произошла на трассе, которая соединяет департаменты Далоа и Иссиа. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в центральном индийском штате Махараштра произошло ДТП с автобусом и мотоциклом, в результате которого погибли не менее 12 человек. Еще более 20 человек получили травмы.

Еще одна авария случилась в китайской провинции Хунань, где водитель автомобиля наехал на детей у входа в школу. По данным СМИ, в результате происшествия многие ученики получили травмы.