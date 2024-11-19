CCTV: в Китае автомобиль въехал в группу детей у входа в школу

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В китайской провинции Хунань водитель автомобиля наехал на детей у входа в школу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как отмечают журналисты, в результате происшествия многие ученики получили травмы.



"Конкретные жертвы пока неизвестны", – говорится в сообщении.

В настоящий момент личность водителя неизвестна.

Похожий случай произошел в китайском городе Чжухай 11 ноября. Тогда внедорожник въехал в толпу. Автомобиль выехал на тротуар в спортивном комплексе и сбил людей, занимавшихся вечерней пробежкой. После этого водитель попытался скрыться с места происшествия, однако полиция его задержала.

До этого более 10 человек погибли в результате наезда автобуса на детей около входа в школу в китайской провинции Шаньдун. Школьный автобус наехал на учеников, которые находились на обочине. Предварительно, ДТП произошло из-за потери водителем управления.