11 ноября, 18:15Происшествия
Около 20 человек получили ранения после въезда автомобиля в толпу в Китае
Фото: ТАСС/ЕРА/STRINGER
Внедорожник въехал в толпу в китайском городе Чжухай, в результате чего пострадали около 20 человек. Об этом сообщает газета "Синдао жибао".
Автомобиль выехал на тротуар в спортивном комплексе и сбил несколько человек во время вечерней пробежки. После этого водитель попытался скрыться с места происшествия, однако полиция его задержала.
Схожий инцидент произошел в марте в центре польского Щецина. ЧП произошло на площади Родло. В результате оказались тяжело ранены 12 человек. Водитель легковушки после случившегося не остановился.
До этого нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу людей перед одним из боулинг-клубов в польском Хшануве. Перед ЧП между посетителями клуба – гражданами Польши и Грузии – вспыхнула ссора, которая переросла в драку с применением бейсбольных бит.
После этого один из участников конфликта сел в свой автомобиль и въехал в толпу людей, стоявших перед клубом, а затем скрылся с места происшествия.
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