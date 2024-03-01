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Легковой автомобиль въехал в толпу людей в центре польского Щецина, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло на площади Родло. В результате тяжело ранены 12 человек. Водитель легковушки после случившегося не остановился. Он скрылся, в данный момент его разыскивает полиция.

В октябре прошлого года нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу людей в Польше. ЧП произошло перед одним из боулинг-клубов в Хшануве. До этого между посетителями клуба – гражданами Польши и Грузии – вспыхнула ссора, которая переросла в драку с применением бейсбольных бит.

Один из участников конфликта сел в свой автомобиль и въехал в толпу людей, стоявших перед клубом, а затем скрылся с места происшествия. Работники боулинга вызвали полицию. Правоохранители погнались за злоумышленником, его арестовали. Выяснилось, что у 23-летнего гражданина в крови было почти два промилле алкоголя.

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